الساحل بين فرص البقاء واحتمالات الهبوط

طرطوس – أحمد بلال:

سجلت كرة رجال الساحل تعثراً جديداً يضاف إلى سلسلة النتائج السابقة واستمر في إهدار النقاط على أرضه في رحلة الصراع على البقاء وتعادل سلباً مع ضيفه الطليعة لحساب الجولة التاسعة إياباً لتزداد مهمته صعوبة.

بيان انسحاب

وفي الوقت الذي أصدر مجلس إدارة النادي بياناً عبر الصفحة الرسمية للنادي أعلنوا من خلاله انسحابهم من منافسات الدوري الممتاز، وبررت إدارة النادي انسحابها نتيجة تعرض الفريق للظلم التحكيمي منذ بداية الدوري وحتى الجولة السابقة حسب ما جاء في البيان

وجاء في نص البيان أيضاً أن النادي متمسك بالدفاع عن حقوقه المادية والمعنوية لذلك قررت إدارة النادي تسجيل موقف وعدم خوض منافسات الجولتين القادمين.

الهدايا مرفوضة

الساحل رفض مجدداً هدية جاره جبلة ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري عندما تغلب على منافسه الوحدة بثلاثية نظيفة ليتعادل هو الآخر مع الطليعة سلباً وكما سبق له أن رفض هدية تشرين أيضاً عندما تجاوز الوحدة بواقع ( 1 – 2) ضمن الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري ليخسر آنذاك على أرضه أمام الكرامة بهدفين لهدف واستمر في تعثره وحافظ على مركزه الذي لم ينافسه عليه أحد.

التغييرات الفنية

أثرت حالة عدم الاستقرار الفني بشكل كبير في نتائج الفريق خلال الدوري إذ تعاقب على تدريب رجال الساحل ضمن مرحلة الإياب ثلاثة مدربين ! وقبل جولتين من نهاية الدوري فهل يستطيع المدرب الجديد خلال أيام معدودة وقبل المباريات الهامة من فرض أسلوبه أو حتى طريقة لعبه؟ وهل يمتلك هذا المدرب عصا سحرية لتغيير نتائج الفريق من حال إلى أفضل حال خلال فترة قصيرة ؟؟

جولة الحسم

الساحل في المركز الحادي عشر بـ 14 نقطة وضع نفسه في موقف صعب جداً إذ يتطلب منه الفوز في المباراتين القادمتين أمام الجيش خارج الديار وتشرين على أرضه ، كما يتطلب أيضاً تعثر الوحدة عاشر الترتيب بـ 18 نقطة عندما يواجه الحرية والفتوة في الجولتين القادمتين

فهل أصبح طريق الساحل سالكاً بسهولة نحو الدرجة الأولى أم إن المفاجآت ستكون حاضرة؟؟؟

المهمة صعبة

محمد خلف مدرب رجال الساحل أكد أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة أن الفريق مطالب بالفوز في المباريات القادمة المتبقية

وعن المباراة الأولى له مع فريق الساحل كشف خلف أن الفريق سيطر بشكل كامل على مجريات اللقاء أمام الطليعة خاصة في شوطها الثاني حيث سنحت للاعبين عدة فرص محققة للتسجيل ولكنها ضاعت نتيجة تسرع اللاعبين والضغط النفسي الذي يعانيه أفراد الفريق

وأمل خلف من جميع اللاعبين والكوادر أن تكون مصلحة النادي فوق مصلحة الجميع لعلّ نتائج الجولات القادمة تحمل معها بشائر الفرح والأمل للجميع.