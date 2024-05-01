بتكلفة ٧٠ مليار ليرة.. المهندس عرنوس يضع محطة تحويل يلدا في ريف دمشق بالخدمة

ريف دمشق- تشرين:

بمناسبة عيد العمال، وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم محطة تحويل يلدا في ريف دمشق بالخدمة باستطاعة 30 ميغا واط.

وتبلغ تكلفة المحطة أكثر من 70 مليار ليرة بعد إعادة تأهيلها نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب.

ويساهم وضع المحطة في الخدمة بتأمين التغذية الكهربائية لمناطق (يلدا- ببيلا- سيدي قداد – قسم من عقربا- بيت سحم وقسم من مخيم فلسطين)، وتأمين الربط لمحطة تحويل السيدة زينب.

حضر الافتتاح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة رضوان مصطفى وقائد شرطة المحافظة.

يتبع…