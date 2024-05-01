الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة فوق عدة مناطق

تشرين:

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر أحياناً، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وخاصة فوق المناطق الوسطى والشمالية الغربية والساحلية والشرقية والجزيرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً … يستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر أحياناً وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق المناطق الوسطى والشمالية الغربية والساحلية والشرقية والجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.