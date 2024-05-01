من يتوج بلقب دوري كرة الطائرة للناشئين الوحدة أم سلمية؟

تشرين – حاتم شحادة:

يلتقي فريقا الوحدة و سلمية اليوم الأربعاء في إياب الدور النهائي من دوري كرة الطائرة للناشئين في تمام الثانية ظهراً في صالة نادي الشرطة بدمشق.

وتفوق سلمية في مباراة الذهاب بثلاثة أشواط بنتيجة 25-14 و25-23 و25-19 مقابل شوط وحيد للوحدة بنتيجة 27-25.

وفي حال فوز سلمية باللقاء سيتم تتويجه باللقب، أما في حال فوز الوحدة فسيتم الاحتكام لمباراة فاصلة في صالة دير عطية في 4 من الشهر الحالي.

أمين سر اتحاد كرة الطائرة مفيد شريط أوضح في تصريح ل”تشرين” أن البطولة كشفت عن خامات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه الفئة العمرية ينتظرها استحقاق البطولة العربية لمواليد 2007.

وأكد شريط على ضرورة الاهتمام بالقواعد وتأمين المعسكرات والتحضير المستمر لهم في ظل انحسار اللعبة في العديد من الأندية الجماهيرية.