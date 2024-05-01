مزارعو الحمص في السويداء  انتهوا من زراعته

السويداء-طلال الكفيري:

انتهى مزارعو الحمص في السويداء من زراعة أراضيهم بمحصول الحمص، حيث تعد زراعته من الزراعات الأساسية في المحافظة.

وأوضح المزارعون أن الأراضي المعدة لزراعة الحمص، تمت زراعتها بالكامل وما حفزهم على ذلك الهطولات المطرية في شهري كانون الثاني وشباط، والاحتفاظ بمخزون مائي كافٍ لنمو المحصول في وقته المحدد، فالهطولات المطرية هذا الموسم تجاوزت معدلها السنوي، وهي مناسبة لهذه الزراعة، الأمر الذي شجعهم لمتابعة تنفيذ كامل الخطة المقررة من مديرية الزراعة، علماً أن زراعة الحمص في السويداء بعلية، تعتمد على مياه الأمطار،

وفي هذا الصدد، أوضح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لـ” تشرين”، أن المساحات المزروعة بالحمص في السويداء وصلت لتاريخه إلى نحو 32 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 100بالمئة من الخطة البالغة 32 ألف هكتار.

ولفت حامد إلى أن زراعة الحمص تكثر في المنطقة الشرقية من المحافظة، وهي عادة تبدأ بشكلٍ فعلي مع بداية شهر آذار وحتى نهاية نيسان، منوهاً بأن الهطولات المطرية والثلجية التي عمت المحافظة خلال شهري شباط وكانون الثاني، أعطت المزارعين دفعاً قوياً لزراعة كامل أراضيهم، لكون زراعة الحمص تحمل لزارعيه جدوى اقتصادية جيدة لهم.

يشار إلى أن إنتاج السويداء من الحمص الموسم الماضي بلغ 6 آلاف طن.