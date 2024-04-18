بفوزه على أرسنال ميونيخ يخطف بطاقة عبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تشرين:

خطف بايرن ميونيخ الألماني تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما في إياب ربع نهائى دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق البافارى، ليتأهل إلى المربع الذهبى بمجموع 3-2 بعد انتهاء مباراة الذهاب في لندن بالتعادل 2-2.

سجل جوشوا كيميتش هدف بايرن ميونخ الوحيد ضد أرسنال في الدقيقة 63 من ضربة رأس، ليحسم اللقاء لفريقه بعدما قدم أرسنال مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول أمام العملاق البافاري.

وحجز بايرن ميونخ مكانه فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وتأهل توماس توخيل مدرب البايرن لنصف النهائي للمرة الثالثة مع ثلاثة فرق مختلفة وهى البافاري وتشيلسى وباريس سان جيرمان، ليقترب من رقم جوزيه مورينيو التاريخي الذى تأهل مع 4 فرق مختلفة وهى بورتو وتشيلسي وريال مدريد والإنتر.

ويواصل بايرن ميونخ رحلته لإنقاذ موسمه المخيب بعد خسارة الدوري الألماني بشكل رسمي والذي حسمه باير ليفركوزن للمرة الأولى في تاريخه قبل 5 مراحل من نهاية المسابقة بجانب الإقصاء مبكراً من كأس ألمانيا.

وانتزع أرسنال الإنكليزي تعادلاً مثيراً مع ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الإمارات”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليودع المدفعجية البطولة بعد الخسارة بهدف.

وواصل أرسنال نتائجه السلبية بخروجه من دوري أبطال أوروبا وخسارة قمة الدورى الإنكليزي بعدما سقط مؤخراً أمام نظيره أستون فيلا، بهدفين من دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات البريميرليغ .

وسيلاقي ميونيخ ريال مدريد في نصف النهائي الذي تجاوز مان سيتي بركلات الترجيح 4 مقابل 3 والوقت الأصلي انتهى 1_1.