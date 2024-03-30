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الاتحاد أهلي حلب يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال

حلب- تشرين:
توج فريق الاتحاد أهلي حلب بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال بفوزه على الوحدة بفارق 17 نقطة بنتيجة 63-80 نقطة في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما اليوم في صالة الحمدانية بحلب.
وكان الاتحاد أهلي حلب تأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه على الجلاء بنتيجة 84-94 نقطة بالدور نصف النهائي بينما بلغ فريق الوحدة النهائي بعد فوزه على الجيش بنتيجة 99-84 نقطة.
وبلغ  الاتحاد أهلي حلب نصف النهائي بفوزه على الكرامة في الدور الاول 82-80 نقطة وعلى فريق الجيش بنتيجة 82-71 نقطة أما الوحدة فتأهل إلى النصف النهائي بفوزه على النواعير 64-77 نقطة وعلى فريق الجلاء 72-80 نقطة.
يذكر أن فريق الجيش توج بلقب البطولة للموسم الماضي  بعد فوزه على النواعير بنتيجة 39-53 نقطة في المباراة النهائية.

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