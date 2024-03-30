السيطرة على حريق التهم دونماً من أشجار السنديان والصنوبر في طرطوس

طرطوس – رفاه نيوف:

أخمد فوج إطفاء طرطوس وفرق الحراج التابعة لمديرية الزراعة في “بهرمين وبوردة”، حريقاً اندلع صباح اليوم في أراضٍ حراجية تابعة لوادي شباط ومرسحين، بالتعاون مع الدفاع المدني والمجتمع المحلي، كما أكد المهندس علي يونس مدير الزراعة بطرطوس لـ”تشرين”، وقد تمكنت الفرق من إطفاء الحريق وتبريد المنطقة التي طالها الحريق والبالغة مساحتها نحو دونم واحد من السنديان والصنوبر.

هذا وأهابت محافظة طرطوس بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم إشعال النيران، وخاصة ضمن الأراضي الزراعية والغابات والحراج وعدم رمي أعقاب السجائر وتجنب كل ما يؤدي إلى حدوث حرائق، وطلبت في حال ملاحظة أي مظهر يوحي بنشوب حريق، الإبلاغ عنه عبر الاتصال على الأرقام المجانية 188 و 113.