مجلس الشعب يهنئ الطلاب السوريين في عيدهم الرابع والسبعين

وجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ باسمه وباسم أعضاء المجلس، بطاقة تهنئة إلى الاتحاد الوطني لطلبة سورية بكل كوادره وهيئاته الطلابية وإلى جماهير الطلاب السوريين بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين ليوم الطالب العربي السوري.

وأكد صباغ خلال بطاقة التهنئة أهمية جهود منظمة الاتحاد داخل سورية وخارجها في مواصلة طريق العلم والمعرفة والتفوق للطلاب السوريين، متحلين بروح المسؤولية العالية، وحاملين القلم بيد والوطن في القلب والسلاح باليد الأخرى، فكانوا الأوفياء لدماء الشهداء في دفاعهم عن الوطن جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب السوري الوفي، ملتفين حول قيادة سورية وجيشها.

يُذكر أن أول مؤتمر طلابي في سورية عُقد في الثلاثين من آذار عام 1950 في مدينة اللاذقية ليكون الخطوة الأولى لتنظيم صفوف الطلبة نحو العمل الوطني الهادف.