آخر الأخبارسياسة

استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب

استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها” مبيناً أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس مبنى سكنياً بريف دمشق.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على أحد المباني بريف دمشق

آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

آخر الأخبار

مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة…

آخر الأخبار

شركة نقل جماعي زورت وثائق مركبات واستجرت مازوت بقيمة 30 مليار ليرة

آخر الأخبار
استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان إسرائيلي على ريف حلب إصابة مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على أحد المباني بريف دمشق الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه شركة نقل جماعي زورت وثائق مركبات واستجرت مازوت بقيمة 30 مليار ليرة «غلوبال ريسيرتش»: محلل سابق في الاستخبارات الأميركية يشتبه بأن واشنطن كانت على علم بالهجوم الإرهابي في موسكو الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في سورية  متى تظهر حقيقة ما حصل في ليلة مباراتنا مع ميانمار.. قضية المحترف داهود أثبتت أننا هواة في التعامل مع المسائل الحساسة!! لاتزال تبحثُ عن روايتها المشتهاة.. الأديبة وليدة عتو: الرواية ترتكز على السرد والدخول في تفاصيل دقيقة وكثيرة وسائل لوقف خطر الضمور العضلي