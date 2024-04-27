توزيع مازوت التدفئة في طرطوس مستمر حسب التوريدات

طرطوس- ثناء عليان:

بالرغم من انتهاء فصل الشتاء ومرور أكثر من شهرين على فصل الربيع، إلا أن الكثير من أهالي محافظة طرطوس ومدينة بانياس لم يحصلوا حتى تاريخه على مخصصاتهم القليلة من مازوت التدفئة الدفعة الأولى(50 ليتراً لكل عائلة)، متسائلين إن كان التوزيع مستمراً أم لا، وفي حال كان مستمراً متى سيأتي دورهم؟، فاقدين الأمل في الحصول على الدفعة الثانية لهذا العام، وخاصة أن الدفعة الأولى لم يتم الانتهاء من توزيعها.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات جورج حنا أكد أن عمليات توزيع الدفعة الأولى مستمرة، ولكن وفق المتوفر والمتاح، وحسب التوريدات، مبيناً أن نسبة توزيع الدفعة الأولى وصلت إلى ما يقارب الـ 90% في محافظة طرطوس حتى تاريخه، وأن عدد البطاقات المنفذة وصل لحوالي 270 ألف بطاقة من أصل 298930 بطاقة، والباقي 28900 بطاقة لم تنفذ، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ في كل من القدموس والدريكيش وصافيتا ومشتى الحلو الـ95%، وفي الشيخ بدر وصلت لحوالي ٩٤%، وفي بانياس 92%، وفي منطقة طرطوس الثانية (المحيطة بالمدينة) 91%، في حين لم تتجاوز نسبة التوزيع في مدينة طرطوس الـ 66%.

يُشار إلى أنه تمّ البدء بتوزيع مازوت التدفئة لموسم 2023-2024 بدءاً من أيلول 2023 بمخصّصات مئة ليتر لكلّ عائلة على دفعتين.