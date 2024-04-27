تقديم مُعينات حركية لذوي الاحتياجات الخاصة في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسين:

وزعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة بالتعاون مع محافظة القنيطرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، (28) كرسياً متحركاً كبيراً و(20) كرسياً متحركاً صغيراً للمعوقين حركياً، و(35) ووكر، و(35) عكازة إبطية، و(35) عكازة مرفقية لإعانة بعض كبار السن من المعوقين حركياً، و (25) فرشة هوائية للمحتاجين من المرضى الذين تلزمهم حالتهم الصحية بألا يغادروا الفراش أبداً.

وبيّن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة المهندس هلال النادر أن الدعم الذي يُقدم لذوي الهمم يعبِّر عن رقي وتميز المجتمع، منوهاً بأن المديرية وجمعياتها مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهم، لأنهم جزء أساسي من المجتمع، كما تحظى الجمعيات التي ترعاهم بالدعم والمساندة، وأوضح أن تقديم الكراسي المتحركة والعكازات لذوي الاحتياجات الخاصة يسهم في تخفيف المعاناة عنهم، ويأتي ضمن خطة دمج المعوقين بالمجتمع، منوهاً بأنه تمت مراعاة وضع صغار السن وإعطاؤهم الأولوية في عملية التوزيع للكراسي المتحركة، و العملية مستمرة لتشمل كل أصحاب الهمم بما يحتاجونه من معينات حركية.

يشار إلى أن عدة جمعيات في محافظة القنيطرة ترعى أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتسعى بدأب لدمجهم بالمجتمع عبر توفير المساعدات المناسبة تقنياً وعلمياً لهم. فهناك جمعيات للمكفوفين، والمعوقين حركياً، والمصابين بالألغام، والصم والبكم، وجمعية همم للإعاقات المختلفة. أما الجمعيات الخيرية المسجلة بالمحافظة، فيبلغ عددها (29) جمعية.