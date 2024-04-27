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المقداد يبحث مع المديرة الإقليمية لـ«يونيسيف» المشاريع التي تدعمها المنظمة في سورية

التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين مع المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر.
وناقش الجانبان المشاريع التي تدعمها “يونيسيف” في المحافظات السورية، وخصوصاً إعادة تأهيل وترميم المدارس والمؤسسات الصحية.
وشدد الوزير المقداد على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمواجهة الآثار العميقة للحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية اللاإنسانية التي تفرضها الدول الغربية على مختلف القطاعات في سورية، وخصوصاً على التعليم والصحة والأطفال.
بدورها، عبّرت خضر عن تقديرها التعاون الكبير والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية لمنظمة اليونيسيف، ما يمكنها من تنفيذ وتطوير مشاريعها في سورية.
حضر اللقاء أيمن رعد معاون الوزير، والسفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، وممثل اليونيسيف في سورية ياسوماسا كيمورا، وميوه نيموتو نائب ممثل المنظمة، وبشار الأطرش مسؤول العلاقات الخارجية لدى مكتب “يونيسيف” في دمشق.

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