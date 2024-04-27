مناقشة آفاق التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف

دمشق- دينا عبد:

ناقش وزير التربية د. محمد عامر المارديني مع المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر والوفد المرافق، عدة محاور تتعلق بالتنسيق والتعاون التربوي المشترك بحضور مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة ووفد منظمة اليونيسيف.

وأكد الوزير خلال الاجتماع اهتمام الحكومة وحرصها على تأمين التعليم لجميع الأطفال السوريين والحفاظ على الكوادر البشرية وتدريبها، لافتاً إلى دور المجتمع المحلي في التعاون مع الوزارة لدعم العملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية التعاون مع اليونيسيف في محاور مختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر وطباعة الكتب وتأمين البرمجيات اللازمة لتطوير العمل وغير ذلك.

وبيّنت المديرة الإقليمية لليونيسيف أديل خضر أهمية دعم عملية التعليم لحماية الأطفال وتأمين مستقبلهم، مشيرة إلى تقدير الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة في هذا المجال والتحديات التي تواجهها، لافتة إلى التعاون بين اليونيسيف والوزارة وخاصة في مجال دعم مواد التعليم التمكيني والتدريب والتأهيل إلى جانب دعم جهود الحكومة والوزارة لتهيئة الظروف المناسبة للطلاب القادمين من أماكن خارج السيطرة لتقديم امتحاناتهم.