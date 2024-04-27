الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تعلن عن تنظيم مسابقة في البرمجيات

دمشق- مايا حرفوش

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن تنظيم مسابقة في البرمجيات، وذلك في إطار وتوجهات وزارة الاتصالات والتقانة لتشجيع الصناعات البرمجية في سورية.

وفي بيان للهيئة اليوم فإن المسابقة ترتكز على تشجيع الابتكار في مجال البرمجة عبر خلق التنافس المحفز للقدرات العقلية بين فئة الشباب، وتحقيق تطلعاتهم في الابتكار وإحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم ورسم مستقبل عنوانه الإبداع والابتكار.

وحسب البيان تعتبر المسابقة من المسابقات الشبابية الهادفة لتشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيزه في بيئة تنافسية تضم أفضل طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد التقانية، والاحتفاء بالمبادرات الرقمية الرائدة في المجتمع ومكافئتها، وتسليط الضوء على المواهب الوطنية، والمشاركة في نشر ثقافة التميز والإبداع على المستوى الوطني، حيث يقدم المتسابق من خلالها مشروع برمجي متكامل بمجالات التحول الرقمي والتطبيقات، وتحصل المشاريع العشرة الرائدة على جوائز، إضافةً لشهادة تميز صادرة عن الهيئة.

وفقاً للهيئة تستهدف المسابقة كافة الطلاب وخريجي الجامعات السورية العامة والخاصة باختصاصات هندسة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الاتصالات والحواسيب والمعهد التقاني للحاسوب وكافة الاختصاصات المماثلة، ويمكن للمتسابق تسجيل طلب مشاركة لمشروع واحد فقط، ويشترط أن يكون المشارك طالب أو خريج من إحدى الجامعات أو المعاهد التقانية السورية في الاختصاص المحدد، وألا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة لغاية تقديم طلب المشاركة.

ونوهت الهيئة لامتلاكها صلاحية استخدام الكود البرمجي للمشاريع العشرة الفائزة دون أن يترتب عليها أي التزامات مالية أو قانونية، ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقة التقدم بطلباتهم مع الثبوتيات المطلوبة (وثيقة تثبت الاختصاص – صورة عن الهوية الشخصية – وثيقة المشروع – نسخة إلكترونية عن المشروع) إلى ديوان الهيئة الكائنة مقابل مجمع صحارى أو عن طريق البريد الالكتروني info@naits.gov.sy، اعتباراً من من 28/4/2024 حتى 26/5/2024، وتعلن نتائج المسابقة في ختام معرض هايتك الذي ينطلق في 4/6/2024 ويستمر لغاية 8/6/2024، حيث يتم تكريم المشاريع الفائزة وتقديم الجوائز للمشاركين الفائزين من شركة وفا تيليكوم.