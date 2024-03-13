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الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

تشرين:
توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3- 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية.
الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً على أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو صحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المناطق الغربية وتصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الساحلية ليلاً.

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