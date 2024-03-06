ارتفاع مخازين السدود في محافظة الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني:

شهدت كميات المياه المخزنة في بحيرات السدود المقامة في محافظة الحسكة تحسناً ملحوظاً.

وذكر مدير فرع الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين أن مخازين السدود في المحافظة ارتفعت نحو 20 مليون م3 من المياه، منذ بداية شهر شباط الماضي حتى الآن. فقد ارتفع إجمالي كمية المياه المخزنة في جميع السدود من 134.389 مليون م3 إلى 153.418 مليون م3 حتى الآن.

مبيناً أن الكمية الأكبر من المياه كانت من نصيب سد الشهيد باسل الأسد جنوب الحسكة، إذ استقبلت بحيرة السد 18 مليون م3 حيث ارتفعت الكمية المخزنة فيه من 87.500 مليون م3 إلى 105.820 مليون م3 حتى الآن.

وأرجع أمين سبب هذه الزيادة في مخزون بحيرة سد الشهيد باسل الأسد إلى جريان المياه في مجاري نهر الخابور وروافده “زركان والجرجب والجغجغ”، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية من الشتاء الحالي.

مضيفاً: إن حجم التخزين في بحيرات السدود السطحية شمال شرق المحافظة بلغ على الشكل التالي: في سد السفان في منطقة المالكية 23.195 مليون م3. وفي سد باب الحديد في منطقة الجوادية 3.240 مليون م3. وفي سد الجراحي في منطقة القحطانية 13.075 مليون م3. وفي سد الجوادية في منطقة الجوادية 2.440 مليون م3 وفي سد الحاكمية في منطقة المالكية 3.654 مليون م3 وفي سد المنصورة في منطقة المالكية 1.014 مليون م3 وفي سد معشوق في منطقة القحطانية 980 ألف م3.

وأكد أمين أن فرع الموارد المائية قام بتجهيز جميع سدود المحافظة لاستقبال موسم الأمطار وتخزين مياه الأنهار الدائمة والموسمية والفيضانات والسيول في حال حدوثها في فصل الشتاء الحالي، وذلك إدراكاً من الفرع للأهمية الكبيرة التي تحتلها المياه المخزنة في السدود، لكونها تشكل مخزوناً استراتيجياً لتأمين المياه اللازمة لري المساحات الزراعية والثروة الحيوانية، وتأمين مياه الشرب لعدد من مدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن الموازنة المائية خلال المواسم الماضية في محافظة الحسكة شهدت زيادة ملحوظة في المخزون المائي، حيث وصلت بحيرات بعض السدود إلى تخزينها الأعظمي وتم فتح بوابات المفيض فيها، كسد الشهيد باسل الأسد في موسم 2019.

وشدد أمين على أن جميع السدود في المحافظة بحالة فنية جيدة وهي بجهوزية تامة لاستقبال المياه وتخزينها فيها، وتتابع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أوضاع السدود وحالتها الفنية وكميات المياه المخزنة فيها في المحافظة كل ما يتعلق بالسدود يومياً، حيث تجتمع اللجنة بشكل دوري وتقوم بالاطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية وصيانة السدود والمعدة من الفنيين المسؤولين عنها، كما تتم معالجة الأمور الفنية الطارئة والمقترحات المناسبة، وذلك استناداً إلى التقارير التي يتم رفعها من المهندسين والفنيين الموجودين في السدود الذين يقومون إلى جانب مراقبة حالتها الفنية بقياس منسوب المياه في البحيرات وما يقابله من تخزين، إضافة إلى إجراء القياسات الدورية المطلوبة وهي الانزياحات والهبوطات والرشوحات وقياس مناسيب المياه في الآبار البيزومترية، إضافة إلى إجراء تحاليل دورية لمياه البحيرات والمياه الراشحة.

وتضم محافظة الحسكة 10 سدود, 3 منها كبيرة والمتبقي سدود سطحية.