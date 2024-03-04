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صناعيو الزجاج يطلبون السماح باستيراد الزجاج الشفّاف وفق مخصصاتهم الصناعية

دمشق– ماجد مخيبر:
بحث صناعيو الزجاج خلال اجتماعهم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها عدداً من المشكلات التي تواجه عمل منشآتهم الصناعية واستمرارها بالعمل وتطوير قدراتها الإنتاجية .
الاجتماع تناول قرار منع استيراد مادة الزجاج، حيث بيّن صناعيو الزجاج أن المعمل الوحيد الموجود في سورية متوقف عن الإنتاج منذ فترة ، وأن الزجاج الموجود لدى الشركة لا يرتقي للجودة المطلوبة لمعامل التقسية، مشددين على ضرورة السماح بالاستيراد بالسرعة الممكنة لاستمرار عمل هذه الصناعة العريقة وإنصاف أصحاب المعامل وتقديم الدعم لهم، كما أكد الصناعيون أن عملية الاستيراد كمخصصات صناعية للمعامل لن تشكل أي تأثير في مبيعات المعمل، كما كرر أصحاب معامل الزجاج طلبهم بالسماح باستيراد مادة الزجاج الشفاف وفق مخصصاتهم الصناعية لكونه توجد سماكات معينة غير متوفرة محلياً وسماكات أخرى مطلوبة من معامل التقسية لا يتم بيعها إلا بكميات قليلة جداً، إضافة إلى عدم الرضا عن المنتج ونسب الهدر في الإنتاج والطاقة نتيجة تدني جودة التصنيع، وارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالزجاج المستورد من الأسواق الخارجية.
غزوان المصري أكد أن الغرفة لا توفر أي جهد في تلبية جميع طلبات الصناعيين وتذليل كل المعوقات والصعوبات من خلال التواصل المستمر مع الفريق الحكومي لحل المشكلات، مع تأكيدات ومتابعات مستمرة من الغرفة للحصول على نتائج إيجابية، كما طلب المصري من صناعيي الزجاج تزويد الغرفة بمذكرة تفصيلية بالمشكلات لتتم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

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