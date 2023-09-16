“السورية للتجارة” مستمرة في كسر حلقات الوساطة.. وتطرح البطاطا بسعر ٣٥٠٠ ليرة للكيلو

تشرين:

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن طرح كميات من البطاطا التي استجرتها خلال ذروة الموسم في صالاتها بسعر ٣٥٠٠ ل.س أي أقل من السوق بنسبة ٣٠ بالمئة، وذلك ضمن دورها المتمثل بالتدخل الإيجابي في الأسواق.

وأعلنت المؤسسة أنها تواصل عبر فروعها بالمحافظات استجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة وشحنها بسيارات تابعة للسورية للتجارة دون تحميل الفلاح أي تكلفة سواء عبوات بلاستيكية أوصناديق أو كمسيون أو نقل، وذلك لطرحها في الصالات ومنافذ البيع بأسعار منافسة وجودة ممتازة، إضافة إلى تخزين قسم منها في وحدات التبريد، وذلك ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكسر حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك.

وأوضحت المؤسسة أن فرعها في حماة مستمر باستجرار كميات كبيرة من التفاح، كما قام فرع اللاذقية باستجرار البصل من الفلاحين في حماة والخضراوات من القنيطرة، ويواصل فرعا السورية للتجارة في دمشق وريفها استجرار الخضار من محافظات القنيطرة ودرعا وحماة وخاصة البطاطا والبندورة والبصل.