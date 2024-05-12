النواعير يواجه الكرامة في الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة

تشرين- معين الكفيري

يخوض فريق النواعير أولى مبارياته ضمن سلسلة الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة للرجال عندما يستقبل الكرامة عند الساعة السابعة وستكون صالة ناصح علواني مسرحا للقاء المرتقب الذي سيجمع الفريقين ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الأربعاء القادم على أن يحل النواعير ضيفاً على الكرامة ايضاً في مباراتين بحمص وفي حال التعادل بنسب الفوز فسوف يلجأ الفريقان إلى لقاء خامس وفاصل في حماة.

وكان النواعير قد تأهل لهذا الدور بعد أن حل بالمركز الثاني في الدوري المنتظم ولم يشارك في مباريات الفاينال 6 على حين تأهل الكرامة بعد أن تجاوز منافسه أهلي حلب في الدور ربع النهائي الفاينال 6 عندما تفوق عليه بثلاثة مباريات دون مقابل.

ومباراة اليوم ستكون قوية ولاهبة منذ بدايتها وتتجلى فيها كل عناصر القوة والإثارة نظراً لما يملكه الفريقان من طموحات كبيرة وتحقيق نتائج جيدة ففريق النواعير سيلعب متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور وهذا سيشكل أوراق ضغط على لاعبي الكرامة ويتطلع للفوز ليكون دافعاً له في المباريات القادمة على حين فريق الكرامة يتطلع للفوز ومواصلة مشوار التألق وتحقيق نتيجة جيدة ويدرك تماماً أن الوصول للفوز يتطلب المزيد من التركيز والجهد واللعب بجدية.

وكانت مباريات هذا الدور افتتحت بلقاء قمة جمع الوحدة وضيفه الجلاء في صالة الفيحاء الرياضة بدمشق وفيه حقق الوحدة فوزاً بشق الأنفس بنتيجة ١٠٦-١٠٤ نقطة بعد مباراة مثيرة وقوية من الفريقين ويتجدد اللقاء بينهما يوم الثلاثاء القادم في صالة الفيحاء ضمن سلسلة الفاينال 4 لسلة المحترفين.