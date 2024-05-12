“الصناعة” تقييم مراحل تنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي

دمشق- تشرين:

عُقد اليوم اجتماع برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار وحضور مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية لتتبع وتقييم مراحل تنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة تربط الجهات التابعة لوزارة الصناعة ومديريات الصناعة، ورفع كفاءة العمل وتنظيم إجراءاته، وزيادة الموثوقية في البيانات المدخلة والمستخرجة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأخوة الصناعيين كأحد المشاريع الاستراتيجية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وتم خلال الاجتماع تتبع مراحل التنفيذ في مديريات الصناعة ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالسجل الصناعي والتأكيد على ضرورة تحديد المتطلبات الوظيفية بشكل دقيق لتجاوز المعوقات الفنية واللوجستية استعداداً لإطلاق السجل الصناعي المؤتمت وخدماته.

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد أهمية مشروع أتمتة السجل الصناعي كأحد بنوك المعلومات الوطنية والذي يساهم بفاعلية بعملية صنع القرار في القطاع الصناعي من خلال توفير المعلومات والمؤشرات والتقارير الإحصائية اللازمة والتي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.

وكانت وزارة الصناعة قد قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة تخطيط وتنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التفاصيل الفنية والمتطلبات الوظيفية للمنظومة المتعلقة بالمشروع.