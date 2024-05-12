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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع اللواء الرحمون تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسورية

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم مع وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون تعزيز سبل التعاون الأمني بين العراق وسورية.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن “المباحثات تناولت آليات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين في العديد من الملفات المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب والمخدرات”، مشيراً إلى أهمية التواصل بين المسؤولين الأمنيين للبلدين والتعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية.
وأكد السوداني استعداد العراق لبذل أقصى درجات التعاون مع سورية لتثبيت الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين ودرء خطر الإرهاب بما يساعد في تعزيز أمن البلدين وانعكاساته على استقرار المنطقة.

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