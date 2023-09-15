نصيب يشارك في دوري أندية الدرجة الثانية بكرة الطائرة 

تشرين- هيثم العلي:

يشارك نادي نصيب بدوري الدرجة الثانية بكرة الطائرة الذي بدأ أمس الخميس وينتهي في ال19 من الشهر الجاري، وبنظام الدوري من مرحلة واحدة ، بحيث تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين يشارك نادي نصيب بهذا الدوري وعينه على التأهل للدرجة الأولى.

المجموعة الأولى: وتستضيف منافساتها صالة نادي الوحدة بدمشق وتضم أندية: نصيب إضافة إلى الوحدة و العربي و جيرود .

أما المجموعة الثانية فتستضيف منافساتها صالة خان أرنبة بالقنيطرة وتضم أندية : التحرير و الصمود و كفرحور و وبينتيما .

اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً يلتقي نصيب مع الوحدة في صالة نادي الوحدة.

ويشرف على تدريب الفريق الخبرة الكابتن مرعي أبو زريق الذي أوضح ل “تشرين” أنه عام آخر تؤكد فيه طائرة نصيب، أنها ما زالت تسير في الطريق الصحيح والتفوق فحطت رحالها بفضل تكاتف أبناء اللعبة وعزيمة وإصرار الكادر التدريبي والثقة بالنفس والمعنويات العالية والروح القتالية ستكون عنوان المشاركة وحالياً أمامنا مرحلة جديدة للمشاركة بين أقوياء هذه اللعبة.