أجواء حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تكون حول معدلاتها في المناطق الساحلية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً مثيرة الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تكون حول معدلاتها في المناطق الساحلية والجو صيفي حار نسبياً وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية وسديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.