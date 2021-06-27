معرض “لايف ستايل” للمفروشات: فرصة للتواصل بين رجال الأعمال والصناعيين

يشكل معرض “لايف ستايل” للمفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية فرصة للمهتمين للاطلاع على أحدث المنتجات المتعلقة بالاختصاصات الرئيسة من المفروشات المنزلية والمكتبية وغيرها إضافة إلى التواصل بين رجال الأعمال والصناعيين.

المهندس محمد وائل أفغاني أشار في تصريح لمندوب سانا إلى أنه بعد أن أعاد تأهيل معمله لصناعة المفروشات في منطقة سقبا قرر المشاركة في المعرض للتواصل مع زبائنه وتشجيع الناس على زيارة بلدته والاطلاع على منتجاتها فيما بين أحمد الراوي أن شركته التي تختص بلوازم النجارين من مواد خام كالقشور الطبيعية حرصت على المشاركة بالمعرض للتواصل مع مهندسي الديكور وتعريفهم بالمواد الجديدة.

سارية الشلاح من شركة لصناعة المطابخ بين أن هناك إقبالاً كبيراً على المعرض وأن الكثير من الزوار أبدوا إعجابهم بالمنتجات الوطنية وما شهدته من تطور فيما أوضح محمد الشعار أنه بصدد إنشاء معمل لصناعة ورق الجدران وأن مشاركته بالمعرض هدفها عرض منتجاته المستقبلية والتعريف بها مسبقاً بهدف الاستغناء عن الاستيراد.

ساري كبور مدير تسويق بشركة صناعات كهربائية بين أن المعرض شكل فرصة للالتقاء بين المنتجين والمهتمين سواء من الزبون النهائي أو الشركات المنافسة مبيناً أن المعرض فرصة لتقديم العروض وإبراز آخر منتجات الشركات المحلية.

بدورهم بين عدد من الزوار أن المعارض المتخصصة مفيدة للمنتج والمستهلك إذ أوضح المهندس المدني سامر الأصفر من حماة أن المعرض يعتبر خطوة نحو المستقبل من أجل تطوير الصناعة السورية على الرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.