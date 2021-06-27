روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة تصرفات بريطانيا في البحر الأسود

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى إدانة تصرفات بريطانيا على خلفية الاستفزاز الذي قامت به مدمرة بريطانية في البحر الأسود قبل أيام ومحاسبة من يقف وراءه.

وقال فولودين في بيان اليوم :“من الواضح تماماً أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحاول التزام الصمت والتعتيم على الحادث وهذا الصمت بمثابة مظهر آخر من مظاهر المعايير المزدوجة”.

وأضاف فولودين : “سيكون من الصواب للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي إدانة تصرف السلطات البريطانية ومحاسبة من يقفون وراء هذه المغامرة”.

وكانت المدمرة البريطانية ديفندر اخترقت المياه الإقليمية الروسية على بعد ثلاثة كيلومترات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم ما اضطر سفينة حرس حدود روسية إلى إطلاق أعيرة نارية تحذيرية على طول مسار المدمرة.

سانا