اعتقال شخص يخطط لشن هجمات إرهابية في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية عن اعتقال شخص كان يخطط لشن هجمات إرهابية في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب البلاد.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن المدعي العام في كارلسروه قوله: إنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاماً كان يعتزم شراء بندقية هجومية أوتوماتيكية مشيراً إلى أنه “يجري التحقيق معه لمحاولته الحصول على سلاح حربي غير مصرح به وللاشتباه بوجود تعليمات لارتكاب عمل خطير من أعمال العنف يهدد الدولة”.

وأضاف: إن “المتهم حصل على عدة تعليمات لتصنيع أجهزة متفجرة غير تقليدية وأجهزة حارقة ونقلها إلى أشخاص مجهولين” موضحاً أنه “تمت مصادرة هواتف خلوية وأموال من المفترض أن تكون مخصصة لشراء أسلحة”.

وتحاول ألمانيا كغيرها من الدول الأوروبية درء خطر الإرهاب الذي دعمته ومولته وأطلقت عليه تسميات تضليلية مختلفة في سورية ومنع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية من العودة إلى بلادهم.

وأشارت تقديرات الاستخبارات الألمانية إلى أن عدد الألمان الذين انضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق يبلغ 700 ألماني بينهم مئة امرأة تقريباً.

سانا