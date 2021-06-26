باباجان: “العدالة والتنمية” سلم تركيا للعصابات

"زمان" التركية

كرر رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” التركي علي باباجان، انتقاداته لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم والذي شارك في تأسيسه ، قائلاً: لسوء الحظ، منح حزب “العدالة والتنمية” تركيا لحفنة من العصابات، حيث حولوا موارد الدولة والتنظيمات الإجرامية إلى كيان مشترك.

وخلال المؤتمر الأول لحزبه في مدينة بانديرما، علق باباجان على اتهامات الفساد وتجارة المخدرات وإساءة استخدام المنصب التي وجهت لبعض أعضاء حزب “العدالة والتنمية” من قبل زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

وأضاف باباجان: إن الأتراك الذين نسوا المنظمات الإرهابية لفترة طويلة، عادوا وتذكروها مجدداً، بسبب تفشي المنظمات الإجرامية في هذا البلد، مشيراً إلى أن حزب “العدالة والتنمية”الذي وصل إلى السلطة وقال إنه سيكافح الفساد أصبح فاسداً.

وأشار باباجان, إلى أن وسائل الإعلام تعتبر عادة وسيطاً مهماً بين السياسة والمجتمع في الدول الديمقراطية، ولكن في تركيا فالدولة تسيطر على الإعلام وتديره لصالحها.