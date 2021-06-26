الوحدة يتفوق على السلمية في قمة مباريات دوري كرة الطائرة للرجال

حاتم شحادة

اقترب فريق الوحدة من الاحتفاظ بلقب دوري كرة الطائرة للرجال بعدما تفوق على منافسه المباشر فريق السلمية بثلاثة أشواط لشوط واحد في اللقاء الذي أقيم في صالة ناصح علواني بحماة, ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الإياب.

وفرض الوحدة تفوقه في الشوطين الأول والثاني وبفارق مريح من النقاط 25 /15 و25 /14, واستعاد السلمية توازنه في الشوط الثالث لينهيه لمصلحته 25 /21, لكن الوحدة تمكّن بخبرة لاعبيه من حسم الأمور في الشوط الرابع 25 /17.

وفي دمشق حقق الشرطة فوزاً سهلاً على درعا, وغلبه بثلاثية نظيفة من الأشواط 25 /13 و 25 /21 و 25 /14.

كما واصل فريق القطيفة عروضه القوية, وتفوّق على الاتحاد في حلب بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 13 / 25/ و25/ 12 و 26 /24.