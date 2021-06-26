تسمية الأشياء بمسمياتها

شوكت ابو فخر

لم تأت مخرجات مؤتمر برلين 2 حول الازمة الليبية ، بما يلبي ما يتطلع اليه غالبية الليبيين ، سيما بخصوص وضع حد للتدخل التركي السافر ، و قضيتي المرتزقة والسلاح ، وهما عقبتان تؤرقان الليبيين وتجهضا مساعيهم السياسية والتوافقية ..

لقد حاول المعنيون في مؤتمر تفكيك أطر الأزمة الليبية، عبر قرارات، اعتبروها بداية لحل إشكالية معقدة، وتركزت أغلب هذه القرارات حول حظر الأسلحة المتدفقة إلى ليبيا ، ووقف إرسال المرتزقة للقتال بداخلها، إلى جانب تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وضرورة التوصل إلى صيغة متوافقة؛ لوقف إطلاق النار مع تمديد القرار الأخير بشأنه، وتقويض تدخلات جميع الأطراف الدولية في الشأن الليبي، خاصةً تركيا.

قرارات لا يمكن التقليل من اهميتها ، لكن المجتمعين ، لم يحددوا عقوبات للمنتهكين، ويبدو من التصريحات المتعلقة بهذا المؤتمر ، حول المتابعة والمراقبة، وجود تخوفات بشأن مضي نظام اردوغان الذي لم يلتزم بقرار حظر الأسلحة رقم 1970، ويخالف جهارا نهارا هذا القرار المتعلق بحظر توريد الأسلحة، أو المعدات العسكرية لليبيا . علاوة على مضي هذا النظام بإرسال المزيد من مرتزقته ؛ للقتال مرة أخرى في ليبيا دون عقوبات واضحة.

من السهل توصيف الأزمة الليبية ، وتحديد أسبابها والأطراف المشاركة فيها والعوامل التي أفضت إلى استمرارها حتى الآن، لكن ليس من السهل تبنّي خطوات تنفيذية وعملية لعلاج أوجه الخلل لتستقيم التسوية السياسية، فالهوّة شاسعة بين الوصف والتطبيق.

لم ينخفض عدد المرتزقة منذ مؤتمر برلين الأول في كانون الثاني من العام الماضي، وزادت الأعداد بشكل كبير أمام أعين المجتمع الدولي، ورأى الجميع تدفق المقاتلين الأجانب على ليبيا وصمتوا، وطرب آخرون لتسفيرهم، وفي الحالتين لم يدخل هؤلاء ليبيا سرًا أو هبطوا عليها من السماء ، ولم يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن .

ان الية جديدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين في المستقبل، لابد ان تصطدم بالطموحات التركية وحظر السلاح والتدخل العسكري بالبلاد.الجميع بات على قناعة بأن أنقرة تعتبر هي المصدر الأساسي لزعزعة الاستقرار بليبيا وبالمنطقة بأكملها، فإن تقييد طموحها بشكل صارم، ربما سيفرج كثيرًا عن الأزمة الليبية، وسيمنع دعمها للميليشيات، أو ربما سيعرضها لعقوبات قاسية وحقيقية، في حالة عدم الانصياع، أو انفلات القدرة في السيطرة على الميليشيات.

المشهد الليبي معقد، وهذه حقيقة يدركها مؤتمر برلين بنسخته الثانية ، كما يدركها الليبيون ، لكن مجرد التحفظ التركي على توصيات المؤتمر ، يعني ان الرسالة الدولية وصلت الى انقرة وبات الامر تاليا بعهدة مجلس الأمن حيث ستعرض مخرجات المؤتمر ، عليه ومن المتوقع أن يصيغ قرارًا قانونيًّا ملزمًا لجميع الأطراف المعنية، وهنا يكمن اختلاف المؤتمر عما سبقه من اجتماعات ولقاءات.

المشهد الليبي شديد التعقيد، ولا يمكن التنبؤ بسهولة بمجريات الأحداث على الأرض في ظل تعنّت تركيا وتراخي دوليّ للضغط على نظام اردوغان ، الطرف العابث الرئيسي في ليبيا”.