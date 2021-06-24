الصحة: 39 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 8 حالات

سجلت وزارة الصحة اليوم 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 8 حالات ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

الوزارة أظهرت في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 25287 شفيت 21774 وتوفيت 1859 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 24 حزيران 2021 على الشكل التالي:

الإصابات :

١٨ في حلب

١١ في دمشق

٤ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في ريف دمشق

١ في حماة

١ في الرقة

الشفاء :

٣ في حلب

٢ في دمشق

١ في اللاذقية

١ في طرطوس

١ في حمص

الوفاة :

٢ في حلب

١ في دمشق

١ في حمص