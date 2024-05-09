اختتام فعاليات النادي البيئي في محافظة دمشق

دمشق – دينا عبد:

اختتمت اليوم فعاليات النادي البيئي في محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث.

رئيس مجلس محافظة دمشق محمد إياد الشمعة بيّن في تصريح لـ«تشرين» أن ختام فعاليات النشاط البيئي اليوم يمثل نشاطات مختلفة تتمثل في الزراعة وإعادة التدوير والحصص التوعوية، إضافة إلى إقامة المعارض التي تعبر عن نتاج الطلاب على مدار عام كامل.

بدوره مدير البيئة في محافظة دمشق هادي عواد صرح خلال حديثه لـ«تشرين» أن ختام النادي البيئي يهدف لتعميق أهمية المشاركة والمساهمة الطلابية في حماية البيئة والوصول إلى المفهوم السليم والصحيح وتعزيز مفهوم العمل التطوعي منذ الصغر.

واشار مدير البيئة في تصريح لـ«تشرين» إلى القيام بتوسيع التعاون مع مديرية البيئة على مدار العام لنشر الوعي البيئي إضافة إلى قيام مديرية البيئة بخطة عمل منهجية من خلال التعاون مع مديرية التربية بواسطة الحصص البيئية المشتركة مع كوادر المدارس والكادر المشرف، وإقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات والمناسبات البيئية بهدف تفعيل دور القطاع التربوي وصولاً إلى جيل واعٍ، لأن المسؤولية الوطنية والأخلاقية لحماية بيئتنا تقع على عاتق كل من يعيش في وطننا ومن دون تضافر الجهود لا يمكن المحافظة على البيئة.

بدورها معاون مدير البيئة في محافظة دمشق ميسم حماد بينت في حديثها لـ«تشرين» أن حفل اختتام النادي البيئي المدرسي هو لتلبية النشاطات المختلفة من زراعة؛ حصص مدرسية؛ إعادة التدوير؛ وجميعها هدفها التعريف والتوعية.

واشارت حمادة إلى أننا كل أسبوع نخنار مدرسة حتى نرسخ مفهوم البيئة بشكل جيد.

مرفيث الحاج علي المشرفة على النادى البيئي للصغار بينت أن الغاية هي المتابعة من خلال ١٤ مدرسة علماً أن المشروع قابل للتفرع والزيادة، حيث بلغ عدد الطلاب ١٥٠ طالباً يشاركون في المشاريع للفقرات البيئية المنوعة.