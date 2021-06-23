ريايكوف: السفير الأمريكي سيعود إلى موسكو خلال أيام

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود إلى موسكو خلال الأيام القليلة القادمة لممارسه مهامه الدبلوماسية في سفارة بلاده في موسكو.

وفي تصريح مقتضب لوكلة تاس الروسية قال ريابكوف: إن سوليفان الذي غادر موسكو في 22 نيسان الماضي إلى بلاده للتشاور سيعود خلال الأيام القليلة المقبلة لمباشرة مهامه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأول أن سوليفان سيعود لممارسة عمله فى روسيا خلال الأسبوع الجارى وذلك”يعود إلى الرغبة في الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع الحكومة الروسية لتعزيز المصالح الأمريكية وكذلك لتقليص مخاطر سوء الفهم بين البلدين”.

وكانت روسيا استدعت سفيرها لدى واشنطن فى الـ 21 من آذار الماضى بعدما تصريحات مسيئة للرئيس الأمريكى جو بايدن بحق نظيره الروسى فلاديمير بوتين ليتبادل البلدان بعدها فرض عقوبات على جهات فى كلا البلدين.