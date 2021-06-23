إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتضرب موعداً مع كرواتيا بدور الـ 16

حققت إسبانيا أكبر فوز في تاريخها في بطولة أوروبا لكرة القدم بعد انتصار ساحق 5-صفر على سلوفاكيا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة اليوم لتحتل المركز الثاني وتضرب موعداً مع كرواتيا في كوبنهاغن في دور الستة عشر.

وحجزت إسبانيا مكانها في دور الستة عشر بعد ثلاثة أهداف من إيمريك لابورت وبابلو سارابيا وفيران توريس وهدفين عكسيين عن طريق مارتن دوبرافكا ويوراي كوتسكا.

وخرجت سلوفاكيا من البطولة لتفوق أربعة فرق أخرى احتلت المركز الثالث في عدد النقاط أو فارق الأهداف.