الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بأغلبية ساحقة بإنهاء الحصار الأمريكي على كوبا

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم مطالبتها إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.
وصوت لمصلحة القرار 184 دولة وامتنعت ثلاثة دول عن التصويت فيما صوتت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد هذا القرار.
إلى ذلك وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر نتائج التصويت بأنها “نصر عظيم للشعب الكوبي وللعدالة وللحقيقة” وقال: “مرة أخرى يعرب العالم عن رفضه للعدوان والسياسات الفاشلة للولايات المتحدة ضد كوبا”.
وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاماً بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.
سانا