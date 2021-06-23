الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بأغلبية ساحقة بإنهاء الحصار الأمريكي على كوبا

نرمي كعرب كل أخطائنا ونكساتنا وإحباطنا، تقريباً، على الكيان الصهيوني، هذا الكيان حديث الزرع في الجسد العربي. طبعاً كيان الاحتلال ليس بريئاً مما سبق، ولكن وبذات الوقت فالكيان نفسه، ليس بهذه “القوة” و”الحصانة” و”التماسك” و”الانسجام الداخلي” و”اليد الطولى” و”صاحب الكلمة... المزيد ←