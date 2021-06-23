قيادات من حزب أردوغان تهدد بالاستقالة

كشف صحفي تركي عن تهديد قيادات حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالاستقالة من الحزب نتيجة سياسات أردوغان.

ونقلت “صحيفة زمان” التركية عن الكاتب فهمي شالموك قوله في مقال بعنوان “دعوهم فليرحلوا” رداً على تصريحات أردوغان خلال اجتماع الحزب في انطاليا التي طالب فيها أعضاء الحزب بعدم الاكتراث بالأشخاص الذين ينفصلون عن صفوف العدالة والتنمية: إن “بعض قيادات الحزب الحاكم هددوا أردوغان بالاستقالة من بينهم نواب عن الحزب وأعضاء باللجنة التنفيذية للحزب والديوان الرئاسي” محذراً من أن الأزمة لم تنته بتصريحات أردوغان بل أن الأزمة الفعلية ستبدأ اعتباراً من الآن.

وشهد عام 2019 خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم البلديات الكبرى في الانتخابات المحلية أمام حزب الشعب الجمهوري وانفصال عدد من قيادات الحزب مثل عبد الله غول وعبد اللطيف شنر وأحمد داود اوغلو وعلي باباجان.

سانا