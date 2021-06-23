تحذيرات من “الخطر الأعظم” لفيروس كورونا في أمريكا

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي من “الخطر الأعظم” لجهود محاربة فيروس كورونا،معرباً عن مخاوفه من تكرار مأساة بريطانيا.

ونقلت شبكة “سي ان بي سي” الأمريكية عن فاوتشي قوله: إن الولايات المتحدة قد تتبع مسار بريطانيا حيث أصبحت سلالة /دلتا/ الجديدة المتحورة من فيروس كورونا هي المهيمنة بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

وأضاف فاوتشي: على غرار الوضع في بريطانيا يمثل متحور الدلتا حالياً الخطر الأكبر في الولايات المتحدة لمحاولتنا القضاء على كوفيد 19 مؤكداً أن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد 19 تظل فعالة ضد السلالة الجديدة.

وتأتي تعليقات فاوتشي بعد أن حثت مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي الأمريكيين يوم الجمعة الماضي على التطعيم ضد كوفيد 19 متوقعة أن تصبح دلتا البديل السائد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتشير الدراسات إلى ان متحور “دلتا” أكثر قابلية للانتقال بنحو 60 بالمئة من “ألفا” الذي بدوره معد أكثر من السلالة الأصلية التي ظهرت أواخر عام 2019.

سانا