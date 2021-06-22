موسكو نتقد محاولات أوروبية للتشكيك بدور السوفيت في الانتصار على النازية

جدد فلاديمير تشيجوف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي انتقاد بلاده محاولات دول أوروبية التكتل لمراجعة تاريخ الحرب العالمية الثانية.

ونقل موقع«روسيا اليوم» عن تشيجوف قوله خلال ندوة اونلاين في بروكسل:” لقد تسنى لي منذ تعييني عام 2005 مندوباً دائماً لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي متابعة ازدياد مساعي مراجعة تاريخ الحرب العالمية الثانية والتشكيك في الدور الحاسم للشعب السوفيتي في تحرير أوروبا من النازية”، مضيفاً: إن الحديث لا يدور عن مساع تقوم بها أكبر دول الاتحاد الأوروبي وأكثرها نفوذاً فحسب؛ بل ولدى بعض الساسة وتتحول شيئاً فشيئاً إلى حملة ممنهجة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في وقت سابق الشهر الجاري أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى نقطة الصفر وأن الوضع الراهن ينافي مصالح الأوروبيين أنفسهم.