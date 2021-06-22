بوتين يطلع كانيل على نتائج مباحثاته مع بايدن

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال اتصال هاتفي اليوم على نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكي جون بايدن في جنيف مؤخراً.

وأفاد بيان للرئاسة الروسية الكرملين بـ “أن الرئيس بوتين تحدث خلال الاتصال عن انطباعاته عن القمة الروسية الأمريكية في جنيف التي عقدت مؤخراً”، مضيفاً: “إن الجانبين أكدا على أهمية الدفاع عن الحقيقة التاريخية عن الحرب الوطنية العظمى وأبطالها وعلى عدم جواز المحاولات لإعادة كتابة التاريخ”.

بدوره الرئيس الكوبي أعرب بمناسبة الذكرى الـ80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى في روسيا عن تضامنه مع موسكو مؤكداً المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية.

وبحث الرئيسان الروسي والكوبي التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات بما في ذلك مواصلة تنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والتعاون على ساحة الأمم المتحدة.