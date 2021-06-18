واشنطن تنوي سحب بطاريات صواريخ باتريوت من المنطقة

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة قررت سحب 8 بطاريات صواريخ باتريوت من دول في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم اليوم :“إن إدارة الرئيس جو بايدن تقلل بشكل حاد من عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط في خطوة لإعادة تنظيم وجودها العسكري في المنطقة، حيث تركز القوات المسلحة على التحديات من الصين وروسيا” على حد تعبيرهم.

وأضاف المسؤولون: “سيسحب البنتاغون ما يقرب من 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية ومنظومة “ثاد” من السعودية وسيتم تقليص أسراب المقاتلات المخصصة للمنطقة”.

وتابع المسؤولون :“تشمل إعادة الانتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة والخطوة تأتي في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول الصيف وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بواقع النصف أو 2500 جندي”.