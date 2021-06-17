وزير الصناعة العراقي خلال زيارته مدينة عدرا الصناعية: الاستفادة من التقدم الذي أحرزته الصناعة السورية

اطلع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ووزير الصناعة زياد صباغ خلال جولتهما اليوم على عدد من المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية على مدى التقدم الذي أحرزته الصناعة السورية على الرغم من الحرب الإرهابية التي شنت على البلاد والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

وشملت الزيارة عدداً من مصانع الأدوية البشرية والبيطرية والمعامل الغذائية وصناعة الأثاث المنزلي ومعملاً للزجاج المقسى والاطلاع على الآلات وخطوط الإنتاج وطرق وأساليب الإنتاج وطرق التصنيع الحديثة.

وخلال زيارة لشركة صناعة الأدوية السرطانية أكد الوزير العراقي في تصريح للإعلاميين أن هذه الشركة فخر للسوريين لما تملكه من تكنولوجيا حديثة وقال “إن وجود مثل هذه المعامل في سورية مدعاة للاعتزاز في هذه الظروف”.

وعبر عن أمله في زيادة التعاون وإقامة شراكات لنقل هذه التجربة إلى بلاده وإنشاء مصنع مماثل في العراق لتلبية حاجة السوق العراقية إضافة إلى التعاون في المجالات الأخرى والاستفادة من التجربة الصناعية السورية المتطورة وخاصة ما يتعلق بتصنيع الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج.

من جهته الوزير صباغ أشار إلى أن زيارة المنشآت في مدينة عدرا الصناعية تأتي في إطار اطلاع وزير الصناعة العراقي على واقع الصناعة السورية والبحث في أوجه التعاون والتكامل بين البلدين والذي سيتبلور في وضع رؤى مشتركة ومشاريع تعاون مستقبلية بين الجانبين.

سانا