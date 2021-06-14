إصابة فتى بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في حرستا

أصيب فتى بجروح اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في حرستا بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف لمراسلة سانا أن فتى في الخامسة عشرة من عمره أصيب بجروح عدة وبترت إحدى أصابع يده اليمنى بينما كان يعمل مع أسرته في مزرعتهم بحي السعلة في حرستا مشيراً إلى أنه أسعف إلى مشفى الحمدان بدوما.

وتعمل وحدات من عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري منذ تحريره الغوطة الشرقية على رفع وإزالة وتفجير ما خلفه الإرهابيون من كميات كبيرة من الذخائر والألغام والعبوات الناسفة والألغام زرعوها في منازل المدنيين والبنى العامة والشوارع والساحات والأراضي الزراعية.