مئات المستفيدين الجدد من مشروع جريح الوطن

أعلن مشروع جريح الوطن أن عدد المستفيدين من جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الذين ثبت أن لديهم تعدد الإصابة بلغ حتى الآن 2500 جريح جميعهم استوفوا شروط القانون 26 وثبت لديهم من خلال الوثائق أكثر من إصابة حربية.

وبين المشروع وفق بيان صحفي نشرته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم أنه وفق حصيلة المستفيدين الجدد من تطبيق قانون تعدد الإصابة وقرارات المجلس الطبي العسكري فإن 68 جريحاً انضموا مؤخراً إلى شريحة العجز الكلي 80 بالمئة وما فوق بعد التأكد من وجود إصابة ثانية أو أكثر ناتجة عن العمليات الحربية ما يعني أن هؤلاء أصبح بإمكانهم الحصول على مروحة واسعة من الخدمات والدعم الذي يقدمه مشروع جريح الوطن في مجالات الصحة والتعليم والدعم الإنتاجي.

وأشار البيان إلى أن تطبيق قانون تعدد الإصابة منح حقوقاً جديدة لـ 597 من الجرحى الذين تغيرت نسب إصابتهم لتتجاوز 40 بالمئة وبذلك يتم منحهم حقوقاً وخدمات جديدة منها التسريح للمجندين والمتطوعين والحصول على راتب شهري إضافة إلى التأمين الصحي مدى الحياة.

ويستمر المجلس الطبي العسكري وفق ما جاء في البيان بدراسة 9150 حالة تعدد إصابة مثبتة لجرحى العمليات الحربية معتمداً في تغيير نسب الإصابة على العدالة التقييمية في احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العسكري خلال العمليات الحربية.

ويستهدف مشروع جريح الوطن الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014 كل جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.