صناعة دمشق وريفها تقترح تشكيل لجنة تَدخّل من الجهات المعنية واتحاد غرف الصناعة لحل مشاكل الاستيراد والإسراع بتخليصها بهدف الاستمرار بالعملية الإنتاجية

تشرين – ماجد مخيبر:

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق اجتماعاً بحث خلاله التداعيات الخطيرة المرتبطة بدخول المجموعات الإرهابية المسلحة إلى مدينة حلب الشهباء، مؤكدين ضرورة تسخير الغرفة والصناعيين في دمشق وريفها لكل إمكانياتهم في سبيل تقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة بلدنا وجيشنا وشعبنا والمساهمة في توفير احتياجات جيشنا الباسل والقوات الرديفة من القطاع النسيجي.

كما تناول اجتماع مجلس إدارة الغرفة عدداً من المقترحات التي يمكن تقديمها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها صناعيو مدينة حلب وحلها بشكل عاجل وتقديمها للجهات المعنية للنظر بها، واقترح المجتمعون تشكيل لجنة تَدخّل من الجهات المعنية واتحاد غرف الصناعة السورية لحل مشاكل الاستيراد والإسراع بتخليصها وخاصه البضائع الواصلة والمشحونة، بهدف الاستمرار بالعملية الإنتاجية وتوفر جميع المنتجات في الأسواق دون انقطاع وخاصة الأدوية والصناعات الغذائية.

وفي نهاية الاجتماع دعا أعضاء مجلس إدارة الغرفة الصناعيين كافة إلى عدم رفع أسعار منتجاتهم والمحافظة على جودة المنتج السوري وتواجده في الأسواق السورية، وتم التوافق على عقد اجتماعات دورية مستمرة للوقوف على كل المستجدات في هذه الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب.