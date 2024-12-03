الحزب الشيوعي البرازيلي والمركز البرازيلي للسلم يعربان عن تضامنهما مع سورية بمواجهة الإرهاب

أعرب الحزب الشيوعي البرازيلي والمركز البرازيلي للسلم التابع لمجلس السلم العالمي عن تضامنهما مع سورية بمواجهة الإرهاب الممول من قبل الإمبريالية الأمريكية وحلفائها الصهاينة.

وأكد الحزب والمركز في بيان مشترك اليوم تلقت سانا منه تضامنهما غير المحدود مع سورية حكومة وشعبا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة الهجمات الإجرامية التي نفذت ضد مدينة حلب على يد مجموعة إرهابية مسلحة وممولة من قبل الإمبريالية الأمريكية وحلفائها الصهاينة.

وشدد البيان على أن محبي السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم ينضمون إلى سورية في نضالها العادل دفاعاً عن الشعب السوري وسيادته الوطنية، مع القناعة الراسخة بأن الوطن العربي هو أحد أهم معاقل دعم فلسطين وسوف يحقق النصر الكامل في الحرب ضد الإرهاب ومموليه.