استقبال الطلاب والمدرّسين الوافدين من حلب بأقرب مدرسة لمكان إقامتهم في اللاذقية

تشرين- سراب علي:

بيّن مدير التربية في اللاذقية أكثم غانم لـ”تشرين” أنه بناء على تعميم وزارة التربية لاستقبال الطلاب والعاملين في مديرية تربية حلب، تم التوجيه منذ اللحظة الأولى لجميع المدارس في اللاذقية لاستقبال الطلاب والمعلمين الوافدين من حلب،بحيث يتم قبول الطالب من دون أوراق ثبوتية بالصف الذي كان يدرس فيه في مدرسته بحلب ودون إجراء سبر، ويلتحق بأقرب مدرسة من مكان إقامته.

وبالنسبة للعاملين في مديرية التربية، أوضح غانم أنه يتم وضع أنفسهم تحت التصرف، حيث تم توجيه الدوائر بتكليفهم بالعمل في أقرب مدرسة لمكان إقامتهم.

وأكد غانم أنه تم استقبال عدد من الطلاب والمعلمين في عدد من المدارس، حيث تقوم كل مدرسة استقبلت طلاباً أو معلمين وافدين بتزويد المديرية ببيانات وأسماء وأعداد الطلاب والمدرسين، لافتاً إلى تقديم جميع التسهيلات للطلاب والمعلمين، فجميع المدارس مفتوحة أمامهم بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية.