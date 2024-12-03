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الاتحاد الوطني لطلبة سورية يفتح باب الاستضافة للطلاب القادمين من حلب وإجراءات عناية فائقة

تشرين:
في إطار متابعة أوضاع طلبتنا القادمين من محافظة حلب وريفها والمناطق المتضررة جراء هجوم واعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة، عقد الاتحاد الوطني لطلبة سورية سلسلة من الجلسات والاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة أوضاع الطلاب في جامعات ومعاهد حلب الحكومية والخاصة.
وتم خلال هذه الجلسات الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الآنية من فتح باب الاستضافة للطلاب القادمين في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها، مشيراً إلى أنه سيقدم المساعدة في تأمين إقامة الطلبة في المدن الجامعية، وكذلك معالجة أوضاع طلاب التعليم المفتوح بنفس الآلية، كما سيتم متابعة حل كافة الإشكالات التي يمكن أن تواجههم سواء في التسجيل أو في الدراسة أو منح وثائق تأجيل خدمة العلم.
وأوضح الاتحاد أنه فيما يتعلق بطلبة الجامعات الخاصة سوف يتم دراسة واقع الجامعات الخاصة في مدينة حلب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الخاصة لاتخاذ الحلول المناسبة بما يضمن حقوق الطلاب ويساند العملية التعليمية واستمرار تحصيلهم العلمي.
وأكد الاتحاد الوطني لطلبة سورية أنه في حالة متابعة مستمرة وآنية لكل متطلبات الظروف الراهنة وسيكون هناك بالتتابع إجراءات وخطوات لاحقة تواكب كل متطلبات واحتياجات الطلبة وكل ما يخفف من وطأة الظروف التي ألمت بهم بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات المعنية.

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