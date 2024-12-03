السوداني يبلغ أردوغان: العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة في سورية

أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سورية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركّزت على آخر التطورات الأمنية والميدانية في سورية والمنطقة.

وأضافت الوكالة: إن “رئيس مجلس الوزراء أبلغ الرئيس التركي، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سورية، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات هناك، مشدداً على أن “العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سورية، ولن يسمح بتكرار ذلك”.

وأكد رئيس الوزراء “أهمية احترام وحدة سورية وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سورية”.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن “الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى انقسام داخلي، وأن ما يحدث في سورية اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سورية.