الخارجية الإيرانية: إيران أوصلت رسالة واضحة بشأن دعمها الحاسم لسورية ضد الإرهاب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران أوصلت رسالة واضحة وصريحة خلال زيارة ‏وزير الخارجية عباس عراقجي إلى دمشق وأنقرة بشأن دعمها الحاسم لسورية ضد الإرهاب.‏

وقال بقائي في تصريح اليوم على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في مشهد: إن “عراقجي اطلع على ‏أحدث التطورات الميدانية، وتم إجراء محادثات صريحة ومهمة جداً، أكدت ضرورة توصل جميع دول المنطقة، ‏وخاصة دول جوار سورية إلى نتيجة مفادها بأن الإرهاب مرض معدٍ لا يتوقف في نقطة معينة”، موضحاً أنه إذا لم ‏تتعاون الدول وتتشارك لمواجهة هذه المشكلة فستتأثر جميعها من هذه الناحية بالتأكيد.‏

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول ‏الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي انطلقت اليوم في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان أن تحركات ‏الجماعات الإرهابية في شمال سورية هي بدعم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتستدعي وعياً وتنسيقاً من ‏دول المنطقة، إضافة إلى رد فعل فوري وفعال من المجتمع الدولي.‏