غوتيريس في منصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على تولي أنطونيو غوتيريس منصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المجلس وبإجماع أعضائه أوصى خلال جلسة مغلقة بالتمديد لغوتيريس وذلك وفقاً لما أعلنه السفير الأستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

وينتظر التأكيد الرسمي للتعيين من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة قريباً.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق (غوتيرس) البالغ من العمر 72 عاماً يتولى الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ كانون الثاني 2017 وهو المرشح الوحيد الذي تم إقرار اسمه رسمياً هذا العام ليشغل المنصب خلال الولاية المقبلة.

سانا